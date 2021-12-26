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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Перевернувшаяся рядом с Каменском «Тойота» ехала с Донбасса

Перевернувшаяся рядом с Каменском «Тойота» ехала с Донбасса

происшествия

Перевернувшаяся рядом с Каменском «Тойота» ехала с Донбасса

Опубликовано

Пострадали четверо человек, в том числе ребёнок.

По информации сотрудников ГИБДД, 26 декабря в 7.30 на 929 км трассы М4 «Дон» водитель «Тойоты» 1988 г. р. превысил скорость, автомобиль занесло, и он перевернулся. На этом участке трассы с раннего утра движение осложнено снегопадом.

Все четверо, находившиеся в автомобиле, — жители Луганской области. Водитель и пассажиры 1990 и 1982 г. р. получили травмы различной степени тяжести (ЗЧМТ, ушибы, рваные раны). Ребенок 2015 г.р. госпитализирован с переломом ноги.

Перевернувшаяся рядом с Каменском «Тойота» ехала с Донбасса

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