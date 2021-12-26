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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет затор из-за снегопада

транспорт

На трассе М4 «Дон» в районе Каменска растет затор из-за снегопада

Опубликовано

26 декабря из-за сильного снегопада осложнено движение по трассе М 4 «Дон». Проезжая часть в снегу, многим легковушкам и грузовикам с трудом удается выехать с засыпанной снежной кашей обочины на дорогу. 

На подъеме от Каменска в южном направлении перед лиховским мостом растет пробка: автомобили не могут преодолеть подъем, на обледеневших дорогах нет противогололедных реагентов. Чтобы миновать заснеженный участок, заднеприводные иномарки начали надевать на колеса цепи. Уже есть ДТП: в районе Каменска перевернулся внедорожник, идет эвакуация.

Первая снегоуборочная техника на трассе в районе Каменска замечена лишь в 8.50 – трактор и одна КДМ начали расчищать дорогу.

Пока не кончится снегопад, советуем автомобилистам по возможности не выезжать на трассу М4 «Дон».

«ПИК» следит за ситуацией.

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