26 декабря из-за сильного снегопада осложнено движение по трассе М 4 «Дон». Проезжая часть в снегу, многим легковушкам и грузовикам с трудом удается выехать с засыпанной снежной кашей обочины на дорогу.

На подъеме от Каменска в южном направлении перед лиховским мостом растет пробка: автомобили не могут преодолеть подъем, на обледеневших дорогах нет противогололедных реагентов. Чтобы миновать заснеженный участок, заднеприводные иномарки начали надевать на колеса цепи. Уже есть ДТП: в районе Каменска перевернулся внедорожник, идет эвакуация.

Первая снегоуборочная техника на трассе в районе Каменска замечена лишь в 8.50 – трактор и одна КДМ начали расчищать дорогу.

Пока не кончится снегопад, советуем автомобилистам по возможности не выезжать на трассу М4 «Дон».

«ПИК» следит за ситуацией.