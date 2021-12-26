Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На трассе М 4 «Дон» движение пока не ограничено

Во вторник на трассе М4 «Дон» обещают снежную бурю

транспорт

На трассе М 4 «Дон» движение пока не ограничено

На трассе М 4 «Дон» движение пока не ограничено

Опубликовано

Ограничения движения автотранспорта, введенные в нескольких районах Ростовской области из-за начавшегося снегопада, сняли во второй половине дня 25 декабря.

25 декабря, в пятницу, из-за снежных заносов были перекрыты два участка федеральных дорог — часть трассы Миллерово-Вешенская с 35-го по 53-й километр, а также часть трассы Ростов-Семикаракорск-Волгодонск.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 26 декабря в 04.00 на 838 километре автодороги М4 «Дон» в Миллеровском районе автомобиль «Мерседес Вито» столкнулся с «КамАЗом». В момент столкновения в «Мерседесе» находились 9 человек. Водитель иномарки 1981 года рождения и двое пассажиров 1990 г.р. от полученных травм скончались, шесть пассажиров доставлены в медицинское учреждение. Полицией выясняются все обстоятельства инцидента.

В течение дня на трассе М4 «Дон» продолжается снегопад, движение транспорта затруднено. В районе Новочеркасска снегопад сменяется на снег с дождем, в Ростове-на-Дону с утра идет дождь. По словам жителей центра города, от снега, выпавшего накануне, не осталось и следа.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:, ,

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

происшествия

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

транспорт

На трассе М4 в районе Каменска-Шахтинского остановлено движение автотранспорта

В Каменском районе заливают настоящий хоккейный лед

спорт

В Каменском районе заливают настоящий хоккейный лед

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

Дорожники утверждают, что чистили Каменск всю ночь

ЖКХ

Дорожники утверждают, что чистили Каменск всю ночь

Реклама
Вверх