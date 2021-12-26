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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 26 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 26 декабря

Опубликовано

Всем доброго воскресного утра! Желаем отличного настроения и удачного завершения выходных! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 декабря 2021 года.

  • День подарков. Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.
    В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.
  • День войск ПВО Сухопутных войск России. 26 декабря отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.
    Каждый род войск ведет свое начало с определенного исторического момента, связанного с очередным этапом развития вооруженных сил, в свою очередь наступившего с появлением новых видов вооружения.
    Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от нее. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня этот род войск носит название войск ПВО Сухопутных войск России.
  • День Святого Семейства (католический праздник). Каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, католики отмечают День Святого Семейства. Когда же празднование Рождества выпадает на воскресный день, набожные католики поминают и чтят Святое Семейство 30 декабря.
    Святым Семейством принято считать Деву Марию с младенцем Иисусом и ее мужа – Иосифа.
  • Международный день крупье
  • День нытика
  • Праздник глубокого снега
  • День охоты на сны
  • День благодарственного письма
  • День карамельной трости

Знаменательные события в истории

  • 1783 Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты
  • 1812 Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России
  • 1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов
  • 1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий
  • 1941 Началась Керченская десантная операция советских войск

Персоны

  • 1861 — 1941
    Надежда Ламанова
    российский и советский модельер, художник театрального костюма
  • 1875 — 1933
    Анатолий Луначарский
    русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения
  • 1893 — 1976
    Мао Цзэдун
    китайский государственный и политический деятель 20 века
  • 1930 — 2009
    Ив Роше
    французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher
  • 1933 — 2019
    Галина Волчек
    советская и российская актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР
  • 1934 — 1979
    Владимир Сафронов
    советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
  • р. 1949
    Михаил Боярский
    советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР

Солнце и Луна

Долгота дня: 8 ч 20 мин
Восход — 8:09
Заход — 16:29

Луна стареющая, 58%
Восход — 22:46
Заход — 12:17

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Автор: 21.12.2021
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