общество
Какой сегодня день: даты и события 26 декабря
Всем доброго воскресного утра! Желаем отличного настроения и удачного завершения выходных! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 26 декабря 2021 года.
- День подарков. Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества — 26 декабря.
В наши дни его отличительной чертой стали гигантские распродажи в больших и маленьких магазинах. Именно в День подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены. Чем народ с удовольствием пользуется.
- День войск ПВО Сухопутных войск России. 26 декабря отмечает свой День рождения войсковая ПВО или Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ.
Каждый род войск ведет свое начало с определенного исторического момента, связанного с очередным этапом развития вооруженных сил, в свою очередь наступившего с появлением новых видов вооружения.
Появление над полем боя военной авиации дало толчок к созданию средств защиты от нее. Именно этот момент, пришедшийся на период Первой мировой войны, и стал моментом рождения войсковой противовоздушной обороны (ПВО). Сегодня этот род войск носит название войск ПВО Сухопутных войск России.
- День Святого Семейства (католический праздник). Каждое последнее воскресенье декабря, следующее за Рождеством Христовым, католики отмечают День Святого Семейства. Когда же празднование Рождества выпадает на воскресный день, набожные католики поминают и чтят Святое Семейство 30 декабря.
Святым Семейством принято считать Деву Марию с младенцем Иисусом и ее мужа – Иосифа.
- Международный день крупье
- День нытика
- Праздник глубокого снега
- День охоты на сны
- День благодарственного письма
- День карамельной трости
Знаменательные события в истории
- 1783 Продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты
- 1812 Солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России
- 1825 В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов
- 1898 Мария и Пьер Кюри впервые получили радий
- 1941 Началась Керченская десантная операция советских войск
Персоны
- 1861 — 1941
Надежда Ламанова
российский и советский модельер, художник театрального костюма
- 1875 — 1933
Анатолий Луначарский
русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения
- 1893 — 1976
Мао Цзэдун
китайский государственный и политический деятель 20 века
- 1930 — 2009
Ив Роше
французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher
- 1933 — 2019
Галина Волчек
советская и российская актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР
- 1934 — 1979
Владимир Сафронов
советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР
- р. 1949
Михаил Боярский
советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист РСФСР
Солнце и Луна
Долгота дня: 8 ч 20 мин
Восход — 8:09
Заход — 16:29
Луна стареющая, 58%
Восход — 22:46
Заход — 12:17