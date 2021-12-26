Большегрузному транспорту оказалось не под силу преодолевать сегодняшние погодные условия.

На ул. Профильной на подъёме возле заготзерна застрял автобус и парализовал движение со стороны Южного. Чтобы выбраться, автобусу пришлось развернуться. В это время автомобилисты просто смотрели и наблюдали. А вот, например, «Москвичу», застрявшему на виадуке чуть ранее, водители помогли выбраться с обочины. Сейчас на пересечении пер. Коммунистического и ул. Ворошилова развернуло фуру. Парализовано движение со стороны Ворошилова. На месте работают сотрудники ДПС.