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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За минувшие сутки в Каменске коронавирус подтвердился у девяти человек

здоровье

За минувшие сутки в Каменске коронавирус подтвердился у девяти человек

Опубликовано

Всего в Ростовской области за сутки заболело ковидом 530 горожан.

По данным «Роспотребнадзора» на утро 25 декабря, заболевших коронавирусом нарастающим итогом достигло 191 144. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4548. 

За весь период пандемии на Дону выздоровели 169 628 человек, за сутки — 933 человека.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В том числе — 148 в Ростове-на-Дону (148), 30 — в Таганроге, 26 — в Шахтах, 19 — в Новочеркасске, 9 — в Каменске-Шахтинском, 6 — в Каменском районе, 5 — в  Донецке. По одному заболевшему в Зимовниковском, Ремонтненском и Советском районах.

36% среди новых заболевших ковидом находятся  в возрасте от 18 до 45 лет; 32,6% — от 46 до 65 лет; 15,3% — от 66 до 79 лет; 5,5% — старше 80 лет; 10,6% — дети.

За минувшие сутки в Каменске коронавирус подтвердился у девяти человек

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