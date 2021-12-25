Всего в Ростовской области за сутки заболело ковидом 530 горожан.

По данным «Роспотребнадзора» на утро 25 декабря, заболевших коронавирусом нарастающим итогом достигло 191 144. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4548.

За весь период пандемии на Дону выздоровели 169 628 человек, за сутки — 933 человека.

Новые случаи COVID-19 зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В том числе — 148 в Ростове-на-Дону (148), 30 — в Таганроге, 26 — в Шахтах, 19 — в Новочеркасске, 9 — в Каменске-Шахтинском, 6 — в Каменском районе, 5 — в Донецке. По одному заболевшему в Зимовниковском, Ремонтненском и Советском районах.

36% среди новых заболевших ковидом находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 32,6% — от 46 до 65 лет; 15,3% — от 66 до 79 лет; 5,5% — старше 80 лет; 10,6% — дети.