С понедельника двери общепита разрешено распахнуть с 6.00 до 23.00.

Соответствующие изменения в постановление № 272 подписал глава региона Василий Голубев.

Так, с 27 декабря кафе и рестораны на Дону могут работать с 6.00 до 23.00. В это же время губернатор разрешил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Отметим, ранее общепиту было разрешено работать до 21.00.

Кроме того, с понедельника в Ростовской области снимается запрет на проведение непродовольственных ярмарок.