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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону увеличили время для корпоративов

В Ростовской области на корпоративы будут пускать только со справкой
Фото: bryansk.gorko.ru

власть

На Дону увеличили время для корпоративов

Опубликовано

С понедельника двери общепита разрешено распахнуть с 6.00 до 23.00.

Соответствующие изменения в постановление № 272 подписал глава региона Василий Голубев.

Так, с 27 декабря кафе и рестораны на Дону могут работать с 6.00 до 23.00. В это же время губернатор разрешил проводить зрелищно-развлекательные мероприятия. Отметим, ранее общепиту было разрешено работать до 21.00. 

Кроме того, с понедельника в Ростовской области снимается запрет на проведение непродовольственных ярмарок.

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