общество
Какой сегодня день: даты и события 25 декабря
Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения и хороших выходных! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 декабря 2021 года.
- Рождество Христово у западных христиан. Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.
- Коляда. Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.
- День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца. Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам.
- День дарения елочных праздничных шаров
- День без буквы «Л»
- День тыквенного пирога
Именины
- Александр «Защитник людей»
События в истории
- 1979 Началась война в Афганистане
- 1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР
- 2016 Произошла авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем
- 1896 В Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии Avanti!
Персоны
- 1837 — 1904
Владимир Марковников
русский химик, основатель научной школы
- 1853 — 1921
Владимир Короленко
русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель
- 1878 — 1941
Луи Шевроле
американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле»
- 1889 — 1977
Чарли Чаплин
английский актер, кинорежиссер и сценарист, великий комик
- 1925 — 2017
Владимир Шаинский
советский и российский композитор, народный артист РСФСР
- 1958 г.р.
Константин Кинчев
советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса»
- 1962 — 2016
Елизавета Глинка
российский общественный деятель, правозащитник
Солнце и Луна
Долгота дня: 8 ч 20 мин
Восход — 8:08
Заход — 16:29
День на 1 минуту длиннее, чем вчера. С 22 по 24 декабря были дни зимнего солнцестояния.
Луна стареющая, 68%
Восход — 21:35
Заход — 11:59
Полнолуние — 18 января, через 24 дня