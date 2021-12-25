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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 25 декабря

Какой сегодня день: даты и события 25 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 25 декабря

Опубликовано

Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения и хороших выходных! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 декабря 2021 года.

  • Рождество Христово у западных христиан. Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.
    25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.
  • Коляда. Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.
  • День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца. Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам.
  • День дарения елочных праздничных шаров
  • День без буквы «Л»
  • День тыквенного пирога

Именины

  • Александр «Защитник людей»

События в истории

  • 1979 Началась война в Афганистане
  • 1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР
  • 2016 Произошла авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем
  • 1896 В Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии Avanti!

Персоны

  • 1837 — 1904
    Владимир Марковников
    русский химик, основатель научной школы
  • 1853 — 1921
    Владимир Короленко
    русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель
  • 1878 — 1941
    Луи Шевроле
    американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле»
  • 1889 — 1977
    Чарли Чаплин
    английский актер, кинорежиссер и сценарист, великий комик
  • 1925 — 2017
    Владимир Шаинский
    советский и российский композитор, народный артист РСФСР
  • 1958 г.р.
    Константин Кинчев
    советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса»
  • 1962 — 2016
    Елизавета Глинка
    российский общественный деятель, правозащитник

Солнце и Луна

Долгота дня: 8 ч 20 мин
Восход — 8:08
Заход — 16:29
День на 1 минуту длиннее, чем вчера. С 22 по 24 декабря были дни зимнего солнцестояния.

Луна стареющая, 68%
Восход — 21:35
Заход — 11:59
Полнолуние — 18 января, через 24 дня

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