Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения и хороших выходных! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 декабря 2021 года.

Рождество Христово у западных христиан. Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии. Коляда. Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января.

Коляда — солнце-младенец, в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. Коляда — поворот Солнца на весну — праздновался в период Больших зимних святок, проходивших с 24 декабря по 5 января. День памяти святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца. Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам.

Святитель Спиридон Тримифунтский (Саламинский), чудотворец, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детских лет Спиридон пас овец, чистой и богоугодной жизнью подражал ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. День дарения елочных праздничных шаров

День без буквы «Л»

День тыквенного пирога

Именины

Александр «Защитник людей»

События в истории

1979 Началась война в Афганистане

1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР

2016 Произошла авиакатастрофа Ту-154 над Черным морем

1896 В Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии Avanti!

Персоны

1837 — 1904

Владимир Марковников

русский химик, основатель научной школы

Владимир Марковников русский химик, основатель научной школы 1853 — 1921

Владимир Короленко

русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель

Владимир Короленко русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель 1878 — 1941

Луи Шевроле

американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле»

Луи Шевроле американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле» 1889 — 1977

Чарли Чаплин

английский актер, кинорежиссер и сценарист, великий комик

Чарли Чаплин английский актер, кинорежиссер и сценарист, великий комик 1925 — 2017

Владимир Шаинский

советский и российский композитор, народный артист РСФСР

Владимир Шаинский советский и российский композитор, народный артист РСФСР 1958 г.р.

Константин Кинчев

советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса»

Константин Кинчев советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Алиса» 1962 — 2016

Елизавета Глинка

российский общественный деятель, правозащитник

Солнце и Луна

Долгота дня: 8 ч 20 мин

Восход — 8:08

Заход — 16:29

День на 1 минуту длиннее, чем вчера. С 22 по 24 декабря были дни зимнего солнцестояния.

Луна стареющая, 68%

Восход — 21:35

Заход — 11:59

Полнолуние — 18 января, через 24 дня