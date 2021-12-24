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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Владельцы донских ресторанов попросили губернатора увеличить время работы

бизнес

Владельцы донских ресторанов попросили губернатора увеличить время работы

Опубликовано

В новогоднюю ночь рестораны хотят работать до трех ночи.

С просьбой увеличить время работы к главе региона В. Голубеву обратилась Федерации рестораторов и отельеров РО Карина Шатворян.

По последним данным, в рамках пандемии коронавируса общепиту разрешено работать до 23.00. Губернатора попросили продлить время в новогоднюю ночь хотя бы до 3.00. Рестораторы заверили главу региона, что будут соблюдать все меры профилактики безопасности и проводить соответствующие обработки помещений. 

Представители ресторанного бизнеса теперь ждут решения В. Голубева.

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