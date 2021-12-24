В новогоднюю ночь рестораны хотят работать до трех ночи.

С просьбой увеличить время работы к главе региона В. Голубеву обратилась Федерации рестораторов и отельеров РО Карина Шатворян.

По последним данным, в рамках пандемии коронавируса общепиту разрешено работать до 23.00. Губернатора попросили продлить время в новогоднюю ночь хотя бы до 3.00. Рестораторы заверили главу региона, что будут соблюдать все меры профилактики безопасности и проводить соответствующие обработки помещений.

Представители ресторанного бизнеса теперь ждут решения В. Голубева.