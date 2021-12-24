23 декабря на хоккейной коробке, расположенной на территории предприятия по производству краски «Престиж», начали заливать правильный каток.

Непосредственное участие в этих работах в роли консультанта принимает председатель Каменской федерации хоккея Валерий Пимашкин, имеющий большой опыт в ледовых вопросах.

Чтобы лед продержался долго и не боялся зимних перепадов температур, важно, чтобы при замерзании не пошли по нему пузыри. Толщина льда на площадке для игры в хоккей, как и просто для катания, должна быть не менее 5 см, — пояснил Валерий Иванович корреспонденту «ПИКа».