По-прежнему больше всех инфицированных выявлено в Ростове-на-Дону – 157 человек. Всего за минувшие сутки в Донском регионе коронавирусом заболели 552 человека.

По данным Роспотребнадзора, на утро 24 декабря заболевших ковидом с нарастающим итогом достигло 190 614. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4536.

За весь период пандемии на Дону выздоровели 168 695 человек, за сутки – 1118.

Новые заболевшие COVID-19 зарегистрированы в 53 городах и районах Донского региона. В том числе 157 – в Ростове-на-Дону, 33 – в Таганроге, по 26 – в Волгодонске и Шахтах, 20 – в Новочеркасске, по 9 – в Каменске-Шахтинском и Каменском районе, 6 – в Донецке. Меньше всего в Ремонтненском районе.

Так, 33,9 % среди новых заболевших ковидом находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 29,5% — от 46 до 65 лет; 15,9% — от 66 до 79 лет; 6,7% — старше 80 лет; 14% — дети.