Столбик термометра 24 декабря в Каменске опустился до -20.

К 15.00 температура должна подняться до -6 градусов. А завтра каменчанам стоит ожидать и вовсе резкий скачок температуры. Согласно метеорологическому сайту Gismeteo, днем 25 декабря будет до +4. Ожидаемые осадки — 4,3 мм в виде снега с дождем. Ночью -5. Выходит, гололеда нам не избежать. Остается надеяться на коммунальные службы города, которые вовремя обработают раствором каменские дороги.