Новость из ряда вон о том, что на главного новогоднего персонажа подали в суд, взбудоражила всю страну.

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая подготовила иск на своего коллегу, который подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга за то, что тот 23 года не исполнял его желания и не дарил подарки.

Новость о «наезде» на Деда Мороза поднялась на ежегодной пресс-конференции главы государства 23 декабря.

Сначала адвокатом Мороза выступил сам Владимир Путин, который напомнил, что истцу стоит задуматься над своим поведением, ведь «подарки получают только хорошие девочки и мальчики».

Далее на защиту вымышленного персонажа встала и юрист Эльнара Троицкая. Адвокат намерена взыскать через суд 10 млн руб. Она считает, что ее коллега «распространяет сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».