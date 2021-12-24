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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С питерского юриста хотят стрясти 10 млн за «наезд» на Деда Мороза

Организатор и работники подпольного каменского казино получили условные сроки

общество

С питерского юриста хотят стрясти 10 млн за «наезд» на Деда Мороза

Опубликовано

Новость из ряда вон о том, что на главного новогоднего персонажа подали в суд, взбудоражила всю страну.

Юрист из Санкт-Петербурга Эльнара Троицкая подготовила иск на своего коллегу, который подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга за то, что тот 23 года не исполнял его желания и не дарил подарки.
Новость о «наезде» на Деда Мороза поднялась на ежегодной пресс-конференции главы государства 23 декабря.
Сначала адвокатом Мороза выступил сам Владимир Путин, который напомнил, что истцу стоит задуматься над своим поведением, ведь «подарки получают только хорошие девочки и мальчики».
Далее на защиту вымышленного персонажа встала и юрист Эльнара Троицкая. Адвокат намерена взыскать через суд 10 млн руб. Она считает, что ее коллега «распространяет сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».

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