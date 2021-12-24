Главу государства спросили, интересуется ли он современными блогерами и сериалами.

В этом году, помимо злободневных государственных вопросов, касающиеся экономики, пандемии, социальной сферы, на ежегодной пресс-конференции президенту задавали и отвлеченные вопросы.

Например, уже в завершение мероприятия журналист спросила В. Путина, следит ли он за блогерами. Президент ответил шуткой:

— Я уже давно ни за кем не слежу, с тех пор как перестал быть начальником ФСБ.

Отметим, что пресс-конференция прошла 23 декабря на территории московского Манежа. За 3 часа 55 минут было задано 55 вопросов от 43 журналистов. Вопросы удалось задать не всем — всего было 507 представителей СМИ.