Некоторые льготники негодуют по поводу того, что компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг рассчитывают не на всю сумму оплаты, а только на мизерную часть. Почему так происходит, «ПИКу» рассказали в УСЗ Каменска.

Компенсация по оплате за жилищно-коммунальные услуги исчисляется исходя из количества зарегистрированных граждан на долю занимаемой льготником площади*. То есть если в квартире прописано трое, то расчет делается на одну треть – на долю, которую занимает сам льготник.

Например, если эта семья платит за свет 300 руб. в месяц, то компенсация по оплате за эту коммунальную услугу составит 50 руб.:

300 (размер платы) : 3 (количество зарегистрированных в квартире) х 50% (объем компенсации) = 50 руб.

В зависимости от льготной категории порядок расчета компенсации может меняться. За дополнительной информацией следует обращаться в УСЗ лично по адресу: пер. Астаховский, 84а или по тел.: 8 (86365) 7-86-77, 7-11-31.

*ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

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