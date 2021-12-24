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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Почему компенсацию по оплате ЖКУ начисляют не на всех жильцов квартиры

Почему компенсацию по оплате ЖКУ начисляют не на всех жильцов квартиры

общество

Почему компенсацию по оплате ЖКУ начисляют не на всех жильцов квартиры

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Некоторые льготники негодуют по поводу того, что компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг рассчитывают не на всю сумму оплаты, а только на мизерную часть. Почему так происходит, «ПИКу» рассказали в УСЗ Каменска.

Компенсация по оплате за жилищно-коммунальные услуги исчисляется исходя из количества зарегистрированных граждан на долю занимаемой льготником площади*. То есть если в квартире прописано трое, то расчет делается на одну треть – на долю, которую занимает сам льготник. 
Например, если эта семья платит за свет 300 руб. в месяц, то компенсация по оплате за эту коммунальную услугу составит 50 руб.:
300 (размер платы) : 3 (количество зарегистрированных в квартире) х 50% (объем компенсации) = 50 руб.
В зависимости от льготной категории порядок расчета компенсации может меняться. За дополнительной информацией следует обращаться в УСЗ лично по адресу: пер. Астаховский, 84а или по тел.: 8 (86365) 7-86-77, 7-11-31.

*ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

Вопросы в рубрику «Справочное бюро» присылайте в WhatsApp по номеру +7-928-197-33-33.

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