Согласно прайс-листам компании, с 1 января 2022 года весь модельный ряд LADA поднимется в цене на 11-27 тыс. рублей. Итоговая надбавка будет зависеть от модели.

LADA Granta (седан) поднимется в цене на 11 тыс. рублей. Универсал Largus и трехдверный внедорожник Niva Legend добавят к цене 17 и 18 тыс. рублей. Дороже станет внедорожник Niva Travel — на 21 тыс. рублей, на 24 тыс. рублей подорожает хэтчбек XRay. Ценник на седан Vesta получит самую существенную прибавку — 27 тыс. рублей.

Причины подорожания не озвучиваются. Да они и так понятны…