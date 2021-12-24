Как известно, правом компенсации по оплате за капитальный ремонт многоквартирного дома имеют не только люди старше 70 и 80 лет, но и имеющие вторую группу инвалидности. Однако в некоторых случаях УСЗ отказывает этим льготникам в выплатах.

Если инвалид второй группы является собственником квартиры, то он имеет право на компенсацию платы за капремонт, так как по закону* плату за капремонт многоквартирного дома обязан вносить собственник жилого помещения. Компенсация начисляется вне зависимости от наличия и размера дохода льготника.

Если человек, относящийся к этой льготной категории просто зарегистрирован в квартире, право на компенсацию он не имеет.

*ст. 169 Жилищного кодекса РФ.