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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Кому положена компенсация за капремонт

Кому положена компенсация за капремонт

ЖКХ

Кому положена компенсация за капремонт

Опубликовано

Как известно, правом компенсации по оплате за капитальный ремонт многоквартирного дома имеют не только люди старше 70 и 80 лет, но и имеющие вторую группу инвалидности. Однако в некоторых случаях УСЗ отказывает этим льготникам в выплатах.

Если инвалид второй группы является собственником квартиры, то он имеет право на компенсацию платы за капремонт, так как по закону* плату за капремонт многоквартирного дома обязан вносить собственник жилого помещения. Компенсация начисляется вне зависимости от наличия и размера дохода льготника.

Если человек, относящийся к этой льготной категории просто зарегистрирован в квартире, право на компенсацию он не имеет.

*ст. 169 Жилищного кодекса РФ.

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