Всем доброго пятничного зимнего утра! Желаем отличного настроения и удачного завершения рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 декабря 2021 года.

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Никонов день. Дата по старому стилю — 11 декабря. В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи. На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.

Дата по старому стилю — 11 декабря. В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи. На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. День путешествий по витринам

День Конституции Республики Башкортостан

День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)

Католический Сочельник

Знаменательные события в истории

1982 Совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан»

1990 Принят Закон «О собственности в РСФСР»

Персоны