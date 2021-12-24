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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 24 декабря

Какой сегодня день: даты и события 24 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 24 декабря

Опубликовано

Всем доброго пятничного зимнего утра! Желаем отличного настроения и удачного завершения рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 декабря 2021 года.

  • День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
  • Никонов день. Дата по старому стилю — 11 декабря. В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи. На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.
  • День путешествий по витринам
    День Конституции Республики Башкортостан
    День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
    Католический Сочельник

Знаменательные события в истории

  • 1982 Совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан»
  • 1990 Принят Закон «О собственности в РСФСР»

Персоны

  • 1818 — 1889 Джеймс Джоуль
    английский физик, член Лондонского королевского общества
  • 1832 — 1889 Сергей Боткин
    русский врач-терапевт и общественный деятель
  • 1901 — 1956 Александр Фадеев
    советский писатель и общественный деятель
  • 1903 — 1977 Алексей Душкин
    советский архитектор и градостроитель
  • 1924 — 2021 Виктор Балашов
    советский телеведущий, диктор радио и телевидения, Народный артист России
  • 1946 — 2003 Леонид Филатов
    советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, Народный артист России
  • р. 1981 Дима Билан
    российский эстрадный певец, актер, Заслуженный артист России

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