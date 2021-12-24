общество
Какой сегодня день: даты и события 24 декабря
Всем доброго пятничного зимнего утра! Желаем отличного настроения и удачного завершения рабочей недели! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 декабря 2021 года.
- День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками. День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) отмечается ежегодно 24 декабря. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
- Никонов день. Дата по старому стилю — 11 декабря. В этот день отмечается память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. Хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи. На Руси говорили: «Никон стоит у икон». В этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе.
- День путешествий по витринам
День Конституции Республики Башкортостан
День федерального агентства правительственной связи и информации РФ (День ФАПСИ)
Католический Сочельник
Знаменательные события в истории
- 1982 Совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан»
- 1990 Принят Закон «О собственности в РСФСР»
Персоны
- 1818 — 1889 Джеймс Джоуль
английский физик, член Лондонского королевского общества
- 1832 — 1889 Сергей Боткин
русский врач-терапевт и общественный деятель
- 1901 — 1956 Александр Фадеев
советский писатель и общественный деятель
- 1903 — 1977 Алексей Душкин
советский архитектор и градостроитель
- 1924 — 2021 Виктор Балашов
советский телеведущий, диктор радио и телевидения, Народный артист России
- 1946 — 2003 Леонид Филатов
советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, Народный артист России
- р. 1981 Дима Билан
российский эстрадный певец, актер, Заслуженный артист России