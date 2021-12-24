Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей

власть

Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей

Опубликовано

Штраф был назначен за повторное неудаление запрещенной информации.

Приговор вынес судья 422-го участка Таганского района мирового суда Москвы.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13​​​.41 КоАП РФ. Постановлением судьи Google LLC признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере более 7,2 млрд руб.

Стоит отметить, что оборотный штраф — самое строгое наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению». 

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

происшествия

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

происшествия

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

ЖКХ

В Каменск идут обильные снегопады

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 21 декабря

Дорожники утверждают, что чистили Каменск всю ночь

ЖКХ

Дорожники утверждают, что чистили Каменск всю ночь

Реклама
Вверх