Штраф был назначен за повторное неудаление запрещенной информации.

Приговор вынес судья 422-го участка Таганского района мирового суда Москвы.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13​​​.41 КоАП РФ. Постановлением судьи Google LLC признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере более 7,2 млрд руб.

Стоит отметить, что оборотный штраф — самое строгое наказание по статье КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению».