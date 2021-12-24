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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал в скандальные новости

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал в скандальные новости
Фото: Кадр из видео расследования.

власть

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай попал в скандальные новости

Опубликовано

Ему прописали недекларированное владение многомиллионными апартаментами в Дубае.

Бородай баллотировался в Государственную думу восьмого созыва от Ростовской области и прошел по спискам от «Единой России».
Задекларированный доход Александра Бородая за прошлый год составил 0 рублей.
При этом в списке его имущества указаны земельный участок в Московской области, две квартиры и два нежилых помещения в столице. Есть и доля земельного участка в Ростовской области. В автопарке у депутата два «Лексуса».
Соратники Алексея Навального провели расследование, которое показало, что в 2015 году Бородай приобрел апартаменты площадью 104 кв. метра в Дубае на Палм-Джумейра. Примерная стоимость сегодня – 450 тыс. евро или 37 млн руб.
Депутат со своей стороны эту информацию опровергает.
«Что касается недвижимости в Дубае, то такой недвижимостью я не владею, и в 2015 году ее не приобретал, это фальшивка», – сообщил депутат на радиостанции «Эхо Москвы».

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