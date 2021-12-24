Бывает так, что после вакцинации выясняется, что ни на сайте «Госуслуг», ни в МФЦ привившийся человек не может получить сертификат с QR-кодом. При этом в поликлинике, где человек делал прививку, утверждают, что все данные занесены.

Как быть в таких случаях, каменчанам рассказала главный врач городской больницы № 1 (на ул. Сапрыгина) Лариса Слюсарева.

— Если после второй прививки прошло уже два и более дня, а данных о сертификате с QR-кодом нет, то сначала нужно обратиться в ту поликлинику, где человек прививался. Если вторая прививка была сделана в ГБ № 1 — обращайтесь к заведующей поликлиникой Татьяне Бурнос по телефону: 8 (86365) 7-97-03 или лично ко мне по тел.: 8 (86365) 7-38-80.

При этом назвать не только фамилию, имя, отчество, но и номер СНИЛСа. В телефонном режиме мы уточним данные в больничном реестре вакцинированных и повторно перенаправим их на портал «Госуслуг». Максимум через два дня данные сертификата должны появиться в личном кабинете.

Если прививку делали в ЦГБ или другом медучреждении, нужно обращаться туда.

Решить такую проблему можно и самостоятельно. Для этого на портале «Госуслуг» можно подать обращение по теме: «Не получил QR-код и сертификат о вакцинации». При обращении через «Госуслуги» важно правильно указать название больницы, в которой проводилась вакцинация. В этом случае жалоба будет направлена в медучреждение, где проводилась вакцинация, сотрудники которой перенаправят данные на портал «Госуслуг».

К сожалению, бывают случаи, когда даже после повторного направления данных о вакцинации сертификат в «Госуслугах» не появляется. Тогда медработники связываются с вакцинированным и приглашают его в больницу, чтобы сверить документы.

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