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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Алиментщикам ужесточили наказание

власть

Алиментщикам ужесточили наказание

Опубликовано

Внесены уточнения, которые разъясняют, что будет за неуплату средств на содержание детей и родителей.

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях одобрил Совет Федерации 24 декабря.

Так, например, в статье 5.35.1 КоАП появится пояснение, как накажут алиментщиков за неуплату средств в течение двух месяцев на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если у первых нет на то уважительных причин. А в частности, неплательщику будут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. руб.

Ранее в документе была неопределенность термина «неуплата средств на содержание ребенка». Допустим, у алиментщика был долг в размере 300 тыс. руб. Если он из этой суммы гасил хотя бы часть, то его не могли привлечь ни к уголовной, ни к административной ответственности. После того как закон вступит силу, платить алименты придется по полной.

Неплательщика могут освободить от уголовной ответственности в том случае, если он полностью погасит задолженность.

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