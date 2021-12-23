Госдума предлагает уголовку для тех, кто лишен прав, но продолжает гонять по встречке и на запредельных скоростях

Второе и третье чтение прошел законопроект, который усилит ответственность за нарушение ПДД. Тем, кто выскочит на встречку или прилично превысит скорость, нужно понимать, что это может быть чревато лишением свободы на срок до трех лет.

Так кому же грозит уголовка:

тем, кто превысит скорость на более чем 60 км/ч;

допустит выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута. Исключение будет сделано для случаев объезда препятствий. Важно, что это касается тех людей, которые уже были подвергнуты административному наказанию и лишены права управления транспортными средствами за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Наказание для первого раза:

штраф от 200 до 300 тыс. руб. или в размере доходов осужденного за период от года до двух

обязательные работы на срок до 480 часов

принудительные работы на срок до двух лет

лишение свободы на срок до двух лет.

За повторное нарушение данных статей: