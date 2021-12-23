Глава государства назвал мракобесием подмену привычных понятий западным сообществом.

Во время пресс-конференции 23 декабря журналист Марат Газдиев задал вопрос главе государства о системных проблемах в западном обществе. Подмена привычных понятий — мама, папа, семья.

– Какое у вас отношение к новой этике? – спросил журналист. – Придет ли эта карета ценностей в Россию. И не превратится ли борьба государства за традиционные ценности, как это было в СССР, в борьбу с молодежными субкультурами и организациями?

– Во-первых, то, что эта карета придет неизбежно в условиях сегодняшнего мира с интернетом, современными коммуникациями, – это так же, как и пандемия, коронавирусная инфекция и новые штаммы, – ответил В. Путин, – Они все появляются и появляются. От этого никуда не деться. Нам нужно просто искать противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина — это одно и то же, то — ради бога… Но существует же какой-то здравый смысл. Я боюсь ошибиться, но вряд ли — по-моему, в штатах заключенный объявил себя женщиной, сидевший за изнасилование, и потребовал перевода в женскую тюрьму. Его перевели, он тут же изнасиловал свою сокамерницу… Или спортсмены объявляют себя женщинами и выступают в тяжелой атлетике.

В таком случае женский пол перестанет существовать совсем. Здравый же смысл должен быть! Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Мама – это мама, отец – это отец. Надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита, продиктованная традиционными конфессиями Российской Федерации. Особенность нашего общества и сила в том, что Россия складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. Мы научились относиться с уважением друг другу, а значит, и к нашей традиционной духовной культуре. У всех народов РФ есть внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать все прогрессивное и самое лучшее, что помогает развиваться, быть на марше, быть лидером – в экономике, технологиях. Но надеюсь, что у наших народов России хватит внутренних глубинных иммунных защит от этого, как я сказал, мракобесия. Ну а бороться с этим нужно не прямыми указаниями и окриками, а поддержкой наших традиционных ценностей.