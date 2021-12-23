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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске-Шахтинском за сутки заболели ковидом семь человек

здоровье

В Каменске-Шахтинском за сутки заболели ковидом семь человек

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Всего в Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 521 заболевший коронавирусной инфекцией.

По данным «Роспотребнадзора», на утро 23 декабря нарастающим итогом заболевших ковидом достигло 190 062. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4523. 

Всего за весь период пандемии на Дону 167 577 человек, за последние сутки – 1004 человека.

Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах Донского региона. В том числе: 145 –  в Ростове-на-Дону, 31 –  в Таганроге, 24 –  в Волгодонске, 24 – в Шахтах, 20 –  в Новочеркасске, 8 — в Гукове, 7 — в Каменске-Шахтинском, 6 – в Донецке и 6 –  в Каменском районе.

38% среди новых находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 35,5% — от 46 до 65 лет; 12,7% — от 66 до 79 лет; 5,7% — старше 80 лет; 8,1% — дети.

В Каменске-Шахтинском за сутки заболели ковидом семь человек

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