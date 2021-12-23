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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске проезд на электричке подорожает

Расписание движения электричек по станции Каменская изменится

транспорт

В Каменске проезд на электричке подорожает

Опубликовано

С 27 декабря 2021 года тариф на перевозку пассажиров в пригородных электричках повысится с 17,5 до 18,5 руб. за одну десятикилометровую зону.

Об этом АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» сообщила 21 декабря*.

В принципе, подорожает проезд одной зоны не существенно — всего на 1 руб., однако если человеку надо доехать, например, с каменского ж/д вокзала, то заплатить придется уже на 3 руб. больше.

*Постановление от 20.12.2021 № 71/91 Региональной службы по тарифам Ростовской области.

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