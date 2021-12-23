Теперь и «Шкода» подняла цены на новый автомобили
Новый прайс стал действовать с 20 декабря
Перед новогодними праздниками компания «Шкода» обновила ценник почти на все свои модели, которыми торгуют российские дилеры.
Сообщается, что Rapid, например, одновременно подорожал и подешевел. Ценник вырос на кроссовер Karoq, как и на Superb и Octavia. При этом в официальном прайс-листе уточняется, что производство кроссовера в базовой комплектации Active со старшим 150-сильным мотором прекращается.
Не получится сейчас заказать и три модификации кроссовера Skoda Kodiaq. В прайс-листе нет базовой комплектации Active со 125-сильным (только передний привод и «механика») и 150-сильным (6‑ступенчатый «робот» и два варианта привода) двигателями. Это касается комплектаций по цене не выше 2 223 000 рублей. В более дорогих комплектациях их заказать можно.
В базовой комплектации также сократились доступные Skoda Octavia (Active Plus).
|Модель
|Минимальная цена
|Максимальная цена
|Изменение цены
|Skoda Rapid
|1 020 000 рублей
|1 408 000 рублей
|-7 — +24,4 тыс. руб.
|Skoda Octavia
|1 598 000 рублей
|2 233 900 рублей
|+1 — +13 тыс. руб.
|Skoda Superb
|2 388 000 рублей
|3 950 000 рублей
|+3 — +23 тыс. руб.
|Skoda Karoq
|1 644 000 рублей
|2 160 000 рублей
|+3 — +11,7 тыс. руб.
|Skoda Kodiaq (рест.)
|1 966 000 рублей
|2 743 000 рублей
|+5 — +8 тыс. руб.