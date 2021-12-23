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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Теперь и «Шкода» подняла цены на новый автомобили

Теперь и «Шкода» подняла цены на новый автомобили

общество

Теперь и «Шкода» подняла цены на новый автомобили

Фото: drive2.ru, пользователь Nickjj.

Теперь и «Шкода» подняла цены на новый автомобили

Новый прайс стал действовать с 20 декабря

Опубликовано

Перед новогодними праздниками компания «Шкода» обновила ценник почти на все свои модели, которыми торгуют российские дилеры.

Сообщается, что Rapid, например, одновременно подорожал и подешевел. Ценник вырос на кроссовер Karoq, как и на Superb и Octavia. При этом в официаль­ном прайс-листе уточняется, что производство кроссовера в базовой комплектации Active со старшим 150-сильным мотором прекращается.

Не получится сейчас заказать и три модификации кроссовера Skoda Kodiaq. В прайс-листе нет базовой комплектации Active со 125-сильным (только передний привод и «механика») и 150-сильным (6‑ступенчатый «робот» и два варианта привода) двигателями. Это касается комплектаций по цене не выше 2 223 000 рублей. В более дорогих комплектациях их заказать можно.

В базовой комплектации также сократились доступные Skoda Octavia (Active Plus).

МодельМинимальная ценаМаксимальная ценаИзменение цены
Skoda Rapid1 020 000 рублей1 408 000 рублей-7 — +24,4 тыс. руб.
Skoda Octavia1 598 000 рублей2 233 900 рублей+1 — +13 тыс. руб.
Skoda Superb2 388 000 рублей3 950 000 рублей+3 — +23 тыс. руб.
Skoda Karoq1 644 000 рублей2 160 000 рублей+3 — +11,7 тыс. руб.
Skoda Kodiaq (рест.)1 966 000 рублей2 743 000 рублей+5 — +8 тыс. руб.

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