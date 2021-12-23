Перед новогодними праздниками компания «Шкода» обновила ценник почти на все свои модели, которыми торгуют российские дилеры.

Сообщается, что Rapid, например, одновременно подорожал и подешевел. Ценник вырос на кроссовер Karoq, как и на Superb и Octavia. При этом в официаль­ном прайс-листе уточняется, что производство кроссовера в базовой комплектации Active со старшим 150-сильным мотором прекращается.

Не получится сейчас заказать и три модификации кроссовера Skoda Kodiaq. В прайс-листе нет базовой комплектации Active со 125-сильным (только передний привод и «механика») и 150-сильным (6‑ступенчатый «робот» и два варианта привода) двигателями. Это касается комплектаций по цене не выше 2 223 000 рублей. В более дорогих комплектациях их заказать можно.

В базовой комплектации также сократились доступные Skoda Octavia (Active Plus).