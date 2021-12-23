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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пять городов и районов Ростовской области получили деньги от региональных депутатов

Каменск ждет из донской казны софинансирования на газ

власть

Пять городов и районов Ростовской области получили деньги от региональных депутатов

Каменск-Шахтинский в данный список не попал.

Опубликовано

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда области, которые будут потрачены на исполнение наказов избирателей депутатов донского Заксобрания.

Почти 1,5 миллиона будут выделены на покупку образовательной литературы, инвентаря и кухонного оборудования для школ Ростова-на-Дону, пос. Янтарного (Аксайский район), х. Быстрянского (Орловский район). Кроме того, закупят компьютеры для ДК и историко-краеведческого музея Семикаракорского района. Двенадцатиканальный электрокардиограф поступит в областную клиническую больницу № 2.

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