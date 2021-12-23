Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда области, которые будут потрачены на исполнение наказов избирателей депутатов донского Заксобрания.

Почти 1,5 миллиона будут выделены на покупку образовательной литературы, инвентаря и кухонного оборудования для школ Ростова-на-Дону, пос. Янтарного (Аксайский район), х. Быстрянского (Орловский район). Кроме того, закупят компьютеры для ДК и историко-краеведческого музея Семикаракорского района. Двенадцатиканальный электрокардиограф поступит в областную клиническую больницу № 2.