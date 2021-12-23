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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Президент Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза

Президент Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза

власть

Президент Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза

Президент Владимир Путин выступил адвокатом Деда Мороза

Это произошло во время пресс-конференции 23 декабря.

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Журналист из Вологодской области сообщил президенту, что недавно один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, который якобы 23 года не выполняет его желания. Истец по профессии юрист.

У главы государства спросили, как он относится к подобному хайпу и какие у него отношения с Дедом Морозом.

– Я тоже юрист и тоже из Санкт-Петербурга. Я выступлю адвокатом Деда Мороза и напомню, что Дед Мороз исполняет желание и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение, – ответил В. Путин и добавил: – мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен, что могу встречаться с вами в этом качестве, и еще больше — народу РФ, который мне доверил эту высокую должность. Надеюсь, что и дальше Дед Мороз будут сопровождать нас не только подарками, но и осуществлением планов всех страны и каждого в отдельности гражданина РФ.

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