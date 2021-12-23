Журналист из Вологодской области сообщил президенту, что недавно один из жителей Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, который якобы 23 года не выполняет его желания. Истец по профессии юрист.

У главы государства спросили, как он относится к подобному хайпу и какие у него отношения с Дедом Морозом.

– Я тоже юрист и тоже из Санкт-Петербурга. Я выступлю адвокатом Деда Мороза и напомню, что Дед Мороз исполняет желание и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение, – ответил В. Путин и добавил: – мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен, что могу встречаться с вами в этом качестве, и еще больше — народу РФ, который мне доверил эту высокую должность. Надеюсь, что и дальше Дед Мороз будут сопровождать нас не только подарками, но и осуществлением планов всех страны и каждого в отдельности гражданина РФ.