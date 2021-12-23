Поправки об усилении контроля за оборотом оружия внесены в Госдуму.

Так, законопроектом предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.

«Законопроектом предлагается не выдавать лицензию на приобретение оружия гражданам РФ, в отношении которых уполномоченные правоохранительные органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе (в т. ч. экстремистской или террористической направленности), а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Тем, кто захочет приобрести оружие, стоит приготовиться к спецпроверке, которая выявит ил не вявит причастность лица к организованной преступности или о его намерениях использовать оружие в противоправных или преступных целях. После проверки сотрудникам МВД и ФСБ, будет выдано соответствующее заключение. Стоит отметить, что правоохранители также будут вправе проверить и тех, кто уже владеет оружием.

Парламентарии отмечают, что данный законопроект не является разовой акцией, а будет проходить, как системное и последовательное продолжение большой работы, направленной на усиление госконтроля за оборотом оружия, в том числе на предупреждение правонарушений и преступлений в этой сфере.