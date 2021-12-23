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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Ростовскую область напали предновогодние цены

В Ростовской области вводят продуктовые карточки для малоимущих

общество

На Ростовскую область напали предновогодние цены

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Горожанам стоит готовиться к заоблачному чеку. Цены выросли на основной набор праздничного стола от «Росстата».

Цены на основной продуктовый набор в Ростовской области растут уже месяц. Этому свидетельствуют данные «Ростовстата».  

Во-первых, подскочила средняя цена на мясо. Например,  килограмм говядины по среднему чеку стоит порядка 420 руб.  Баранина уже подходит к цене почти 500 руб. за кило. Свинина – 325 руб., куриная продукция в сетевых магазинах – 173 руб. Колбаса полукопченая и варено-копченая – 501 руб., колбаса вареная – 403 руб. Рыба мороженая – 190 руб. 

Скачок цен коснулся и молочной продукции. Плюс 10 рублей за килограмм сливочного масла и в итоге в среднем 590 руб., творог – 370 руб., сыр – 590 руб.

Один из основных продуктов для салатов — это яйца. По ним тоже подорожание. В среднем на полках магазинов десяток яиц стоит 86,5 руб. 

По каким критериям «Росстат» выводил средние цены, непонятно. Любой, кто пройдет по магазинам Каменска, а особенно зайдет на рынок, увидит, что реальные цены намного выше, чем показывает официальная статистика.

Реальные цены города К смотрите на страницах «ПИКа» от 22 декабря.

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