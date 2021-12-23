общество
Какой сегодня день: даты и события 23 декабря
Всем доброго зимнего утра! Желаем отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 декабря 2021 года.
- День дальней авиации ВКС России. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида Вооруженных сил РФ — Воздушно-космических сил — праздник отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского.
- День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Святитель Иоасаф (при крещении Иоаким) родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, в 1705 году, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. Особенно большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Почил святитель в 1754 году. Прославление святителя в лике святых состоялось в 1911 году.
- День Мины. Дата по старому стилю: 10 декабря. В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.
- Праздник человеческого света
- День семейных корней
- День снежных ангелов
Знаменательные события в истории
- 1914 г. – создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец»
- 1917 г. – вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»
- 1947 г. – в СССР 1 января объявлено праздничным выходным днем
Персоны
- 1867-1942. Константин Бальмонт — русский поэт-символист, переводчик, эссеист.
- 1888-1972. Андрей Туполев — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик.
- 1919-2013. Михаил Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия.
- 1931-2015. Лев Дуров — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.
- 1934 г. Наталья Фатеева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.