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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 23 декабря

Какой сегодня день: даты и события 23 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 23 декабря

Опубликовано

Всем доброго зимнего утра! Желаем отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 декабря 2021 года.

  • День дальней авиации ВКС России. Праздник был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС России. После создания в 2015 году нового вида Вооруженных сил РФ — Воздушно-космических сил — праздник отмечается как День дальней авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации. Днем, положившим начало развитию дальней авиации (ДА) в России, можно назвать 23 декабря 1913 года, когда совершил первый полет тяжелый четырехмоторный бомбардировщик «Илья Муромец» — легендарное детище авиаконструктора Игоря Сикорского.
  • День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Святитель Иоасаф (при крещении Иоаким) родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, в 1705 году, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. Особенно большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Почил святитель в 1754 году. Прославление святителя в лике святых состоялось в 1911 году.
  • День Мины. Дата по старому стилю: 10 декабря. В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом.
  • Праздник человеческого света
  • День семейных корней
  • День снежных ангелов

Знаменательные события в истории

  • 1914 г. – создана эскадра воздушных кораблей «Илья Муромец»
  • 1917 г. – вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок»
  • 1947 г. – в СССР 1 января объявлено праздничным выходным днем

Персоны

  • 1867-1942. Константин Бальмонт — русский поэт-символист, переводчик, эссеист.
  • 1888-1972. Андрей Туполев — советский авиаконструктор, создатель самолетов серии «ТУ», академик.
  • 1919-2013. Михаил Калашников — советский и российский конструктор стрелкового оружия.
  • 1931-2015. Лев Дуров — советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, народный артист СССР.
  • 1934 г. Наталья Фатеева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

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Автор: 21.12.2021
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