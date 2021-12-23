Некоторые садоводы вынуждены годами терпеть самоуправство председателя СНТ, так как считают, что переизбрать его практически невозможно, особенно если с момента его назначения не прошло года. Членские взносы люди исправно платят, а нужные для дачников вопросы – с поливом, дорогами и т.д. – не решаются.

Меж тем законом «О ведении садоводства» предусмотрен порядок избрания нового председателя. Причем присутствие старого вовсе не обязательно.

Инициаторами собрания членов СНТ может быть как председатель, члены правления, ревизионная комиссия, так и рядовые садоводы в количестве более чем одна пятая членов товарищества. То есть если в обществе насчитывается 200 членов, то инициаторами внеочередного собрания должны быть не менее сорока человек. При этом люди, желающие провести внеочередное собрание, обязаны* вручить лично председателю товарищества либо направить ему или в правление товарищества заказное письмо с уведомлением. Эти сорок человек должны оставить подписи под текстом письма.

Также инициировать общесадовое собрание вправе администрация города или сельского поселения, на территории которого находится СНТ.

Что касается смены председателя, то за его смену должны проголосовать более 50% членов садового товарищества.

*ст. 9 от 29.07.2017 N 217 ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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