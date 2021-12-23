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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Госдума завершила свою первую осеннюю сессию

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

власть

Госдума завершила свою первую осеннюю сессию

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За три месяца обновленный в этом году корпус депутатов провел 23 заседания, на которых приняли 143 закона (для сравнения: избранные в 2016 году депутаты в первую сессию седьмого созыва провели 17 пленарных заседаний). Третья часть документов направлена на социальную политику.

Например, был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2022 год чуть более чем на тысячу рублей и составил 13 890 руб. в месяц. 

Кроме того, установлена ежегодная индексация маткапитала. Кредиторам запретили списывать социальные выплаты в счет погашения долгов, а семьи с двумя и более детьми освободили от НДФЛ с доходов при продаже жилья. 

Что касается законопроектов, которые рассматривались не единожды и вызвали резонанс? В первую очередь, поправки о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Инициативу о введении кодов на транспорте сняли для дальнейшей доработки. А вот в первом чтении приняли проект о посещении общественных мест по ковид-сертификатам и справкам. Продолжить работу с документом парламентариям предстоит в следующем году.

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