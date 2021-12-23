Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Цены в Каменске: огурцы по 250 рублей

Цены в Каменске: огурцы по 250 рублей

общество

Цены в Каменске: огурцы по 250 рублей

Чего ждать на каменском рынке в выходные?

Опубликовано

Продавцы на центральном городском рынке объясняют, что цены на продукты пока сохраняются на уровне прошлой недели. Скорее всего предновогоднее подорожание, если и начнется, то только после этих выходных. Из-за наступивших морозов предприниматели пока не обновляли свой товар. Огурцы, например, по-прежнему стоят от 180 до 250 руб. за килограмм, мандарины продают по 100-150 руб.

Ориентируемся на уровни цен, зафиксированные нами в прошлую субботу 18 декабря:

Мясо

  • Свинина 1 кг 300-480
  • Говядина 1 кг 280-500
  • Говяжьи кости 1 кг 100
  • Сало соленое 1 кг  350-700
  • Печень говяжья 1 кг 350-380
  • Печень свиная 1 кг 150-200
  • Язык говяжий 1 кг 800
  • Индейка 1 кг 350-400

Птица

  • Курица 1 кг 380-400
  • Утка 1 кг 350-400
  • Перепелки 1 кг 700
  • Потроха куриные 1 набор 80-100
  • Яйца куриные дом. 1 дес. 110-120
  • Яйца куриные ферм. 1 дес. 85-100

Рыба

  • Карась 1 кг 50-80
  • Сазан 1 кг 100-250
  • Судак 1 кг 180-250
  • Сом 1 кг 300-400
  • Карп 1 кг 250

Молочное

  • Молоко 1,5 л 70-90
  • Творог 1 кг 200-350
  • Сметана 0,5 кг 140
  • Сыр дом. 1 кг 350-400
  • Масло дом. 1 кг 550-600

Овощи

  • Капуста 1 кг 55-65  
  • Кабачки 1 кг 200
  • Сладкий перец 1 кг 250-300
  • Морковь 1 кг 40-45
  • Лук репчатый 1 кг 30-50
  • Помидоры 1 кг 150-300
  • Огурцы 1 кг 180-250
  • Картофель 1 кг 50-60
  • Свекла 1 кг 45-50
  • Чеснок 1 кг 250-300

Фрукты

  • Яблоки 1 кг 50-70
  • Лимоны 1 шт. 35-45
  • Виноград 1 кг 200-300
  • Апельсины 1кг 150
  • Гранат 1 кг 150-200
  • Мандарины 1 кг 100-150
  • Ананас 1 шт 400-450
  • Груша 1 кг 200-250
  • Манго 1 шт 200

Другое

  • Зелень пучок 10-35
  • Квас домашний 1 л 50-70
  • Сахар (песок) 1 кг 55-57
  • Мука 1 кг 50-70
  • Масло подсолнечное 1 л 200
  • Гречка 1 кг 100-110
  • Рис 1 кг 75-175

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

происшествия

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

происшествия

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

происшествия

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

ЖКХ

В Каменск идут обильные снегопады

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

транспорт

Каменску-Шахтинскому добавили 48 млн рублей на ремонт дорог

Реклама
Вверх