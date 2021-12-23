Продавцы на центральном городском рынке объясняют, что цены на продукты пока сохраняются на уровне прошлой недели. Скорее всего предновогоднее подорожание, если и начнется, то только после этих выходных. Из-за наступивших морозов предприниматели пока не обновляли свой товар. Огурцы, например, по-прежнему стоят от 180 до 250 руб. за килограмм, мандарины продают по 100-150 руб.

Ориентируемся на уровни цен, зафиксированные нами в прошлую субботу 18 декабря:

Мясо

Свинина 1 кг 300-480

Говядина 1 кг 280-500

Говяжьи кости 1 кг 100

Сало соленое 1 кг 350-700

Печень говяжья 1 кг 350-380

Печень свиная 1 кг 150-200

Язык говяжий 1 кг 800

Индейка 1 кг 350-400

Птица

Курица 1 кг 380-400

Утка 1 кг 350-400

Перепелки 1 кг 700

Потроха куриные 1 набор 80-100

Яйца куриные дом. 1 дес. 110-120

Яйца куриные ферм. 1 дес. 85-100

Рыба

Карась 1 кг 50-80

Сазан 1 кг 100-250

Судак 1 кг 180-250

Сом 1 кг 300-400

Карп 1 кг 250

Молочное

Молоко 1,5 л 70-90

Творог 1 кг 200-350

Сметана 0,5 кг 140

Сыр дом. 1 кг 350-400

Масло дом. 1 кг 550-600

Овощи

Капуста 1 кг 55-65

Кабачки 1 кг 200

Сладкий перец 1 кг 250-300

Морковь 1 кг 40-45

Лук репчатый 1 кг 30-50

Помидоры 1 кг 150-300

Огурцы 1 кг 180-250

Картофель 1 кг 50-60

Свекла 1 кг 45-50

Чеснок 1 кг 250-300

Фрукты

Яблоки 1 кг 50-70

Лимоны 1 шт. 35-45

Виноград 1 кг 200-300

Апельсины 1кг 150

Гранат 1 кг 150-200

Мандарины 1 кг 100-150

Ананас 1 шт 400-450

Груша 1 кг 200-250

Манго 1 шт 200

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