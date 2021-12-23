общество
Цены в Каменске: огурцы по 250 рублей
Чего ждать на каменском рынке в выходные?
Продавцы на центральном городском рынке объясняют, что цены на продукты пока сохраняются на уровне прошлой недели. Скорее всего предновогоднее подорожание, если и начнется, то только после этих выходных. Из-за наступивших морозов предприниматели пока не обновляли свой товар. Огурцы, например, по-прежнему стоят от 180 до 250 руб. за килограмм, мандарины продают по 100-150 руб.
Ориентируемся на уровни цен, зафиксированные нами в прошлую субботу 18 декабря:
Мясо
- Свинина 1 кг 300-480
- Говядина 1 кг 280-500
- Говяжьи кости 1 кг 100
- Сало соленое 1 кг 350-700
- Печень говяжья 1 кг 350-380
- Печень свиная 1 кг 150-200
- Язык говяжий 1 кг 800
- Индейка 1 кг 350-400
Птица
- Курица 1 кг 380-400
- Утка 1 кг 350-400
- Перепелки 1 кг 700
- Потроха куриные 1 набор 80-100
- Яйца куриные дом. 1 дес. 110-120
- Яйца куриные ферм. 1 дес. 85-100
Рыба
- Карась 1 кг 50-80
- Сазан 1 кг 100-250
- Судак 1 кг 180-250
- Сом 1 кг 300-400
- Карп 1 кг 250
Молочное
- Молоко 1,5 л 70-90
- Творог 1 кг 200-350
- Сметана 0,5 кг 140
- Сыр дом. 1 кг 350-400
- Масло дом. 1 кг 550-600
Овощи
- Капуста 1 кг 55-65
- Кабачки 1 кг 200
- Сладкий перец 1 кг 250-300
- Морковь 1 кг 40-45
- Лук репчатый 1 кг 30-50
- Помидоры 1 кг 150-300
- Огурцы 1 кг 180-250
- Картофель 1 кг 50-60
- Свекла 1 кг 45-50
- Чеснок 1 кг 250-300
Фрукты
- Яблоки 1 кг 50-70
- Лимоны 1 шт. 35-45
- Виноград 1 кг 200-300
- Апельсины 1кг 150
- Гранат 1 кг 150-200
- Мандарины 1 кг 100-150
- Ананас 1 шт 400-450
- Груша 1 кг 200-250
- Манго 1 шт 200
Другое
- Зелень пучок 10-35
- Квас домашний 1 л 50-70
- Сахар (песок) 1 кг 55-57
- Мука 1 кг 50-70
- Масло подсолнечное 1 л 200
- Гречка 1 кг 100-110
- Рис 1 кг 75-175