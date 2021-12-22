Городская дума Каменска-Шахтинского приняла бюджет на ближайшую трехлетку 22 декабря.

Начальник финуправления администрации города Вера Калмыкова рассказала депутатам, какие изменения в местном бюджете прошли после второго чтения областного бюджета, и подвела итоговые цифры.

Например, в 2022 г. выделено:

640 тыс. руб. на ремонт чаши в бассейне «Жемчужина»

600 тыс. руб. на расходы по благоустройству в рамках наказов депутатов (эта сумма плюсуется уже к ранее утвержденным 2,7 млн руб.)

848 тыс. руб. на проведение дополнительных выборов в городскую думу

48,6 млн руб. на капитальный ремонт дорог.

Так, прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2022 г. утвержден в сумме 2 млрд 694 млн 87 тыс. руб., расходов – 2 млрд 715 млн 387 тыс. руб., дефицит – 21 млн 300 тыс. руб.

Бюджет был принят большинством голосов народных избранников.

Отметим, на заседании присутствовали 15 из 19 депутатов. В числе отсутствующих: Иван Жадан, Юрий Ротарь, Наталья Лапина, Елена Свитченко.