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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В новом году вырастет цена на вредные привычки

В новом году вырастет цена на вредные привычки

власть

В новом году вырастет цена на вредные привычки

Опубликовано

Рост цен на табачные изделия в Ростовской области стоит ожидать с 1 января.

Минимальную цену на ближайший год рассчитали на основе ставки акциза, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Заядлым курильщикам, которые не готовы бросить эту пагубную привычку, стоит знать, что новая минимальная отпускная цена за пачку сигарет в Российской Федерации с нового года поднимется на 4 рубля. Вместо 108 рублей пачка будет стоить 112. Эту ставку планируется сохранить до конца 2022 года. 

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