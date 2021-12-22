Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки ковидом заболели девять человек

здоровье

В Каменске за сутки ковидом заболели девять человек

Опубликовано

Всего в Ростовской области количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки составило 523 человека.

По данным «Роспотребнадзора», на утро 22 декабря нарастающим итогом число заболевших ковидом достигло 189 541.
За все время пандемии на Дону выздоровели 166 573 человека, за сутки — 1007 человек.
Новые заболевшие коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 53 городах и районах области. В том числе: 149 – в Ростове-на-Дону, 32 – в Таганроге, 25 – в Шахтах, 20 – в Новочеркасске, 9 – в Каменске-Шахтинском, 4 – в Донецке и 4 – в Каменском районе. 
31,9% среди новых заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 30,8% — от 46 до 65 лет; 16,6% — от 66 до 79 лет; 6,2% — старше 80 лет; 14,5% — дети.

В Каменске за сутки ковидом заболели девять человек

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

происшествия

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

происшествия

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

Судья из Каменска прокомментировал поджог своего автомобиля

происшествия

В Каменске будут судить местного жителя за изнасилование 17-летней девушки

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

происшествия

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

ЖКХ

В Каменск идут обильные снегопады

Реклама
Вверх