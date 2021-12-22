Всего в Ростовской области количество заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки составило 523 человека.

По данным «Роспотребнадзора», на утро 22 декабря нарастающим итогом число заболевших ковидом достигло 189 541.

За все время пандемии на Дону выздоровели 166 573 человека, за сутки — 1007 человек.

Новые заболевшие коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 53 городах и районах области. В том числе: 149 – в Ростове-на-Дону, 32 – в Таганроге, 25 – в Шахтах, 20 – в Новочеркасске, 9 – в Каменске-Шахтинском, 4 – в Донецке и 4 – в Каменском районе.

31,9% среди новых заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 30,8% — от 46 до 65 лет; 16,6% — от 66 до 79 лет; 6,2% — старше 80 лет; 14,5% — дети.