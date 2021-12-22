Первый снег парализовал улицы и дороги в Каменске. По словам сотрудников ГИБДД, утром 22 декабря многие автомобилисты попали в пробки и ДТП.

Одно из них произошло на ул. Красной, 11, там столкнулись «Форд» и «четырнадцатая». Сейчас на этом участке дороги затруднено движение, со стороны трассы М4 поток транспорта остановлен, в сторону автовокзала машины проезжают по пешеходной дорожке — ждут эвакуацию разбитых автомобилей.