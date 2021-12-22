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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У мэра Краснодара прошли обыски. Искали ружье

У мэра Краснодара прошли обыски. Искали ружье
Андрея Алексеенко. Фото: newkuban.ru

происшествия

У мэра Краснодара прошли обыски. Искали ружье

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Чиновник вступил в должность лишь месяц назад. Он подозревается в получении взятки в размере 1,6 млн рублей.

В отношении главы администрации Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщили СМИ в управлении УФСБ России по Краснодарскому краю.  

«По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации Краснодара, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 млн 600 тыс. рублей», — сообщило ведомство. 

Новость о том, что у недавно вступившего в должность мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, всколыхнуло СМИ сегодня утром.
Прошла информация, что чиновника пока не задержали, а дома и в кабинете на работе идут обыски. Официальных комментариев от правоохранителей и мэрии не поступало.

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