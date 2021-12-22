Чиновник вступил в должность лишь месяц назад. Он подозревается в получении взятки в размере 1,6 млн рублей.

В отношении главы администрации Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, сообщили СМИ в управлении УФСБ России по Краснодарскому краю.

«По материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации Краснодара, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, занимая должность первого заместителя губернатора Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1 млн 600 тыс. рублей», — сообщило ведомство.

Новость о том, что у недавно вступившего в должность мэра Краснодара Андрея Алексеенко прошли обыски, всколыхнуло СМИ сегодня утром.

Прошла информация, что чиновника пока не задержали, а дома и в кабинете на работе идут обыски. Официальных комментариев от правоохранителей и мэрии не поступало.