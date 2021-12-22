общество
Какой сегодня день: даты и события 22 декабря
Всем доброго дня! Желаем отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 22 декабря 2021 года.
- День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.
Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ — тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, больницах, офисах.
- Международный день бардовской песни. Для многих поклонников авторской песни, кроме ежегодных фестивалей, посвященных этому культурному явлению, среди которых в России наиболее известны Грушинский и Ильменский фестиваль, существует еще и праздник, отмечаемый ежегодно 22 декабря. Он носит название День авторской (бардовской) песни.
Праздник неофициальный, однако существует уже 20 лет. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе Константина Шлямова – археолога и автора-исполнителя песен.
- День Гидрометеорологической службы Вооруженных сил России. 21 декабря 1995 года Приказом Министерства Обороны РФ №403 была установлена дата празднования Дня органа управления Гидрометеорологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации – 22 декабря.
Выбор даты был не случаен. Первая мировая война сделала очевидной необходимость контроля за погодными условиями на линии фронта для успешного планирования боевых операций. Особенно актуальной была метеорологическая сводка для действий авиации.
- День российского хоккея. Ежегодно 22 декабря отмечается День российского хоккея. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в именно этот день в далеком 1946 году начался 1-й чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух этапов: предварительных игр и финального турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо».
- Праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
- День работника Пенсионного фонда России
- День герба и флага Ульяновской области
- День обмена печеньем
- День наступления ночи
- День коротышек
- День хлеба с финиками и орехами
- Памятные даты и события
- 1857 год. Принято решение о введении в России первых почтовых марок.
- 1920 год. Принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
- 2000 год. Указом Президента РФ установлен Памятный День российской гвардии.
Персоны
- 1904—1936. Николай Островский — советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь».
- 1937—2018. Эдуард Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг.
- 1855—1931. Лидия Цераская — русский и советский ученый-астроном.