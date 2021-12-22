Многие хотят, чтобы их дети после школы получили высшее образование. Однако бюджетных, то есть бесплатных, мест в институтах и университетах с каждым годом становится меньше.

Поэтому родители задумываются, можно ли потратить на обучение старшего ребенка материнский капитал, полученный в связи с рождением младшего. Оказывается, можно, но при определенных условиях.

Родители вправе направить средства маткапитала на обучение старших детей в вузе, в том числе на оплату за общежитие, только после того как младшему, давшему право на маткапитал, исполнится 3 года. При этом возраст ребенка, получающего высшее образование, не должен превышать 25 лет, а учебное заведение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, пояснил «ПИКу» начальник клиентской службы ПФР в Каменске Алексей Шевченко.

Важно отметить, что в сентябре 2020 года отделение Пенсионного фонда Ростовской области заключило более чем с 30 учебными заведениями региона, в том числе с РостГМУ, ДГТУ, ЮФУ, РИНХ и РГУПС, соглашения об информационном обмене, значительно упрощающие донским родителям процедуру распоряжения маткапиталом на обучение детей. Ранее семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было предоставить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

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