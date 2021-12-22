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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Где в Каменске расположен региональный оператор

Где в Каменске расположен региональный оператор

общество

Где в Каменске расположен региональный оператор

Опубликовано

Вопросы перерасчета платы за вывоз мусора, изменения лицевого счета или заключения договора на вывоз ТКО каменчане могут заключить только в офисе регионального оператора ООО «Экострой-Дон».

Раньше эта организация располагалась на территории Комбината коммунальных предприятий — в пер. Ковалева, 11а. В середине ноября офис регионального оператора переехал в здание «Каменского ПАТП» на ул. Освобождения, 46а. Контактного телефона у офиса нет, поэтому все вопросы можно решить только лично.

График работы офиса:
Пн-Пт: 8.00-15.00
Перерыв: 12.00-13.00
Сб, Вс – выходные дни.

Вопросы в рубрику «Справочное бюро» присылайте в WhatApp по номеру +7-928-197-33-33.

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