Обильные снегопады начались в Каменске и близлежащих микрорайонах еще вечером 21 декабря, а уборочная техника вышла на обработку дорог лишь к ночи.

Как пояснил «ПИКу» директор подрядной организации ООО «Компас 1» Владимир Котов, трактор Т-150, грейдер и три КДМ расчищали дороги, по которым идет общественный транспорт, всю ночь. К 7.00 были обработаны и отсыпаны пескосоляной смесью все перекрестки, спуски и подъемы, по которым следует общественный транспорт.

Также рано утром были очищены и обработаны противогололедным составом дороги в мкр. Заводском.

Снег еще идет, поэтому в течение дня будем продолжать чистить дороги, — заверил он нашего корреспондента.

К сожалению, этих мер оказалось недостаточно. Как всегда, нечищенными остались многие улицы. В частности, не было грейдера на улицах Желябова, Горького, Сафонова, в также в переулках Володарского, Астаховском, Красноармейском и практически все улицы в пос. Подскельном, Южном и Шахтерском.

Вечером 21 декабря аварии на скользкой дороге произошли на улицах Заводской и Профильной, на перекрестке ул. Кирова и пр. Карла Маркса, на ул. Красной.

Важно отметить, что на перекрестках ул. Ленина и пер. Крупской, а также на перекрестке ул. Кирова и пр. Карла Маркса 22 декабря светофоры переключили в аварийный режим — с мигающим желтым светом. Такая мера предпринимается для того, чтобы не допустить скатывание машин, едущих на подъем.