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Делать ли ТО автомобилей — граждане будут решать сами
Сегодня, 22 декабря, Госдума планирует окончательно принять закон, согласно которому техосмотр автомобилей будет производиться по желанию владельца. Документ уже прошел второе чтение.
Законопроект прописывает правила для легковых автомобилей и мототранспорта, которые непосредственно принадлежат физлицам и используются только для личных нужд.
Если все инстанции сработают оперативно, то документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 г..
По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет. Решение о его отмене облегчит жизнь многим автовладельцам, цитирует «Российская газета» председателя Госдумы В. Володина.
Стоит отметить, что для такси, автобусов и грузовиков все останется по-прежнему.
Во втором чтении законопроекта были озвучены дополнительные поправки. Например, запрет на «технические осмотры на обочине». Что это значит? Если у вас есть диагностическая карта, и вас остановили сотрудники Госавтоинспекции, то вы автоматически освобождаетесь от проверки авто по каким-то пунктам ТО. Если только у вас нет визуальных признаков неисправности.