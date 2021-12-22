Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Делать ли ТО автомобилей — граждане будут решать сами

Штрафы за нарушение техосмотра возросли

транспорт

Делать ли ТО автомобилей — граждане будут решать сами

Опубликовано

Сегодня, 22 декабря, Госдума планирует окончательно принять закон, согласно которому техосмотр автомобилей будет производиться по желанию владельца. Документ уже прошел второе чтение.

Законопроект прописывает правила для легковых автомобилей и мототранспорта, которые непосредственно принадлежат физлицам и используются только для личных нужд.
Если все инстанции сработают оперативно, то документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 г..
По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет. Решение о его отмене облегчит жизнь многим автовладельцам, цитирует «Российская газета» председателя Госдумы В. Володина.
Стоит отметить, что для такси, автобусов и грузовиков все останется по-прежнему.
Во втором чтении законопроекта были озвучены дополнительные поправки. Например, запрет на «технические осмотры на обочине». Что это значит? Если у вас есть диагностическая карта, и вас остановили сотрудники Госавтоинспекции, то вы автоматически освобождаетесь от проверки авто по каким-то пунктам ТО. Если только у вас нет визуальных признаков неисправности.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 22 декабря!

Автор: 21.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

происшествия

В Каменске-Шахтинском мать с сыном погибли в пожаре

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

происшествия

В ДТП на трассе М4 «Дон» возле Каменска погиб человек

Судья из Каменска прокомментировал поджог своего автомобиля

происшествия

В Каменске будут судить местного жителя за изнасилование 17-летней девушки

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

происшествия

В Каменске на ул. Красной частично перекрыто движение

В Каменске обещают вычищать лед по погоде

ЖКХ

В Каменск идут обильные снегопады

Реклама
Вверх