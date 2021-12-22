Сегодня, 22 декабря, Госдума планирует окончательно принять закон, согласно которому техосмотр автомобилей будет производиться по желанию владельца. Документ уже прошел второе чтение.

Законопроект прописывает правила для легковых автомобилей и мототранспорта, которые непосредственно принадлежат физлицам и используются только для личных нужд.

Если все инстанции сработают оперативно, то документ может вступить в силу уже с 1 января 2022 г..

По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет. Решение о его отмене облегчит жизнь многим автовладельцам, цитирует «Российская газета» председателя Госдумы В. Володина.

Стоит отметить, что для такси, автобусов и грузовиков все останется по-прежнему.

Во втором чтении законопроекта были озвучены дополнительные поправки. Например, запрет на «технические осмотры на обочине». Что это значит? Если у вас есть диагностическая карта, и вас остановили сотрудники Госавтоинспекции, то вы автоматически освобождаетесь от проверки авто по каким-то пунктам ТО. Если только у вас нет визуальных признаков неисправности.