Законом предусмотрена защита социальных выплат россиян от списания по исполнительному производству. Норма касается не только единоразовых выплат, но и других видов соцподдержки, например пособий беременным женщинам, которые попали в трудную ситуацию.

Кредиторам запрещено самим взимать долги с соцвыплат, если только гражданин сам не изъявил желание расплатиться данными средствами.