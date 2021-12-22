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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Банкам запретили списывать социальные выплаты в счет долга по кредитам и займам

Мошенник под «благим» предлогом завладел крупной суммой каменчанина

власть

Банкам запретили списывать социальные выплаты в счет долга по кредитам и займам

Соответствующий закон приняла Госдума 22 декабря.

Опубликовано

Законом предусмотрена защита социальных выплат россиян от списания по исполнительному производству. Норма касается не только единоразовых выплат, но и других видов соцподдержки, например пособий беременным женщинам, которые попали в трудную ситуацию.

Кредиторам запрещено самим взимать долги с соцвыплат, если только гражданин сам не изъявил желание расплатиться данными средствами. 

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