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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Взносы на капремонт в Ростовской области могут увеличить вдвое

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

Взносы на капремонт в Ростовской области могут увеличить вдвое

Опубликовано

20 декабря в прямом эфире программы «О главном» телеканала «Дон 24» губернатор Василий Голубев сообщил, что размер взносов на капремонт многоквартирных домов увеличат, но не до 30 руб., как ранее сообщал руководитель областного Фонда капремонта Владислав Крюков.

Глава региона отметил, что в течение трех лет, как и обещал губернатор, размер взносов не увеличивался и составлял 9,92 руб. За это время цены на стройматериалы выросли минимум в два раза, поэтому власти региона планируют размер взноса на экономически обоснованный. Таким, по мнению В. Голубева, является величина в 20 руб. за 1 кв. м жилья. Если этого не сделать, считает губернатор, то те, кто ждет капремонт в ближайшие 10 лет, будут вынуждены ждать его как минимум четверть века, так как нынешнего финансирования на всех не хватит.

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