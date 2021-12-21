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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за минувшие сутки заболело ковидом восемь человек

В Каменске за минувшие сутки заболело ковидом восемь человек
Фото из архива.

здоровье

В Каменске за минувшие сутки заболело ковидом восемь человек

Опубликовано

Всего в Ростовской области за последние сутки подтверждено 539 новых случаев. Пока ситуацию можно назвать стабильной.

По данным Роспотребнадзора на утро 21 декабря нарастающим итогом достигло 189018. 

Так за весь период на Дону выздоровели 165 566 человек, за сутки – 971 человек.

Новые инфицированные коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 53 городах и районах региона Ростовской области. В том числе: 148: в Ростове-на-Дону, 35 – в Таганроге, 27 – в Шахтах, 21 – Новочеркасске, 15 – в Батайске, 8 – в  Каменске-Шахтинском. 4 – в Донецке, 2 – в Каменском районе.

Среди новых заболевших ковидом 33,8% находятся в возрасте от 18 до 45 лет; 36,4% –  от 46 до 65 лет; 15% — от 66 до 79 лет; 4,8% — старше 80 лет; 10% — дети.

В Каменске за минувшие сутки заболело ковидом восемь человек

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