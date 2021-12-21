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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У российской армии появились «Авангард» и «Кинжал»

Фото: topwar.ru

власть

У российской армии появились «Авангард» и «Кинжал»

Опубликовано

После масштабной модернизации Вооруженных сил РФ доля современных вооружений достигла 71%.

«Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным (мы и так это с вами хорошо понимаем) — в первую очередь, из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи. Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89», — цитирует «Российская газета» президента РФ В. Путина.

Сейчас активно развивается современная военная техника и средства вооружения. Например, на боевое дежурство поставлены комплексы «Авангард» и «Кинжал».
Комплекс «Кинжал» создан на базе модернизированного самолета МиГ-31 и оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. А гиперзвуковые блоки «Авангард» могут разгоняться до 24 тысяч км/ч и способны корректировать свою траекторию до момента поражения. 

Отметим, средний уровень денежного довольствия военнослужащих, например в звании лейтенант, превысил 80 000 рублей в месяц.

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