21.12.2021 в Ростовской области планируют скрепить свои отношения узами брака 113 пар.

Несмотря на то что дата выпала на вторник, это не помешало молодоженам подать заявление о вступлении в брак именно в этот день. Сегодня регистрируют свои отношения во многих городах и районах Донского региона. Больше всего свадеб пройдет в Ростове и Шахтах.

Молодые люди для регистрации браков часто выбирают красивые даты. В этом году на такие даты был богат февраль. Например, 12.02.2021 года зарегистрировались 156 пар.

Зеркальная дата или дата-палиндром – дата в календаре, в которой повторяются те или иные числа. Идеальные зеркальные даты, которые читаются одинаково слева направо и наоборот, бывают не часто, но каждая из них особенна.

В сегодняшней дате зеркалят цифры дня и месяца – 21.12. Они же есть и в году. Так, единица символизирует лидерские качества, а двойка – гармонию. Вместе они дают тройку, которая активно ведет вперед нашу жизнь.