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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сегодня последняя «зеркальная дата» в этом году

Сегодня последняя «зеркальная дата» в этом году
Фото из архива 2014 года.

общество

Сегодня последняя «зеркальная дата» в этом году

Опубликовано

21.12.2021 в Ростовской области планируют скрепить свои отношения узами брака 113 пар.

Несмотря на то что дата выпала на вторник, это не помешало молодоженам подать заявление о вступлении в брак именно в этот день. Сегодня регистрируют свои отношения во многих городах и районах Донского региона. Больше всего свадеб пройдет в Ростове и Шахтах. 
Молодые люди для регистрации браков часто выбирают красивые даты. В этом году на такие даты был богат февраль. Например, 12.02.2021 года зарегистрировались 156 пар.
Зеркальная дата или дата-палиндром – дата в календаре, в которой повторяются те или иные числа. Идеальные зеркальные даты, которые читаются одинаково слева направо и наоборот, бывают не часто, но каждая из них особенна.
В сегодняшней дате зеркалят цифры дня и месяца – 21.12. Они же есть и в году. Так, единица символизирует лидерские качества, а двойка – гармонию. Вместе они дают тройку, которая активно ведет вперед нашу жизнь. 

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